غوارديولا يتجاهل تغريدة ووكر وكلوب مستاء

المصدر: لندن - وكالات

تجاهل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغريدة كايل ووكر التي سخر فيها من ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال صراع الفوز باللقب.

وكان الفوز سيزيد فارق الصدارة لليفربول إلى سبع نقاط عن سيتي حامل اللقب، الذي تلقى خسارة مفاجئة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر، يوم الثلاثاء، ليصبح الفارق بعد هذا التعادل خمس نقاط فقط. وقال ووكر في تعليقه على صورة لهاري ماغواير صاحب هدف ليستر، والدولي الإنجليزي وهو يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات، خلال كأس العالم الأخيرة: اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول).

وبدا يورغن كلوب مدرب ليفربول منزعجاً، عندما سأله أحد الصحافيين عن هذه التغريدة قائلاً: لم يسبق لي الاحتفال أبداً عندما يفقد أي فريق نقاطاً أو يخسر مباراة. بالنسبة لي هذا غير مسموح. في المقابل، تجاهل غوارديولا الأمر قائلاً: لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع.