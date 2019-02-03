كلاسيكو أفريقي بين النجم والصفاقسي

المصدر: Ⅶ تونس- صالح قادري

شاءت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم «الكاف» أن تضع النجم الساحلي التونسي ومواطنه النادي الصفاقسي في المجموعة الثالثة، حيث سيتواجهان اليوم في كلاسيكو أفريقي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وسوف يحل الصفاقسي ضيفاً على النجم الساحلي في كلاسيكو يلوح مثيراً وواعداً بالنظر إلى تقارب مستوى الفريقين وخبرتيهما الكبيرة في هذه المسابقة، حيث توج كلاهما أربع مرات، كما التقيا في المباراة النهائية لنسخة 2008 حينها تعادل الفريقان في صفاقس ( 0- 0)، ثم فاز النادي الصفاقسي خلال مقابلة الإياب في سوسة بهدف دن رد.

ويمر الفريقان بفترة طيبة، فالنجم الساحلي استعاد بريقه منذ قدوم المدرب الفرنسي روجــي لوميــر، أما النادي الصفاقســي فلم يخسر محلياً.