ركود في «ميركاتو» الشتاء الأوروبي

المصدر: عواصم - وكالات

أصيبت سوق الانتقالات الأوروبية الشتوية بحالة ركود، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين، وتراجع إنفاق أندية «البريميرليغ» إلى أقل من نصف ما أنفقته العام الماضي، حيث أجرت الأندية 12 صفقة في اليوم الأخير من «الميركاتو» بإجمالي 50 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار)، مقابل 180 مليون جنيه استرليني خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية في إسبانيا هادئة وكان برشلونة بالكاد مشغولاً، لجلب المدافع جيسون موريلو من فالنسيا ليفاجئ العالم بالتعاقد مع الغاني كيفن برينس بواتينغ من ساسولو، وجاءت صفقات «الليغا» غير رنانة ولم تنفق الأندية الإسبانية مبالغاً ضخمة في التعاقدات وتوجهت أغلبها للإعارة وشراء اللاعبين الشبان.

بينما حافظت أندية البوندسليغا على وتيرتها بإنفاق مقابل 8ر69 مليون يورو، فيما أنفقت في العام الماضي خلال تلك الفترة 70 مليون يورو.