النصر أمام امتحان صعب في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

يخوض النصر اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على التعاون اليوم في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ولا تخلو المباراة بين النصر الثاني (37 نقطة) والتعاون السادس (26 نقطة) من الإثارة والندية، وفوز النصر يعني تساويه مع الهلال المتصدر وحامل اللقب في عدد النقاط، والأخير يلعب مع ضيفه الفتح.

ويملك الأهلي الرابع (30 نقطة) فرصة إضافة ثلاث نقاط على حساب مضيفه الباطن (18 نقطة).

ويلعب القادسية مع الفيحاء، واللحد الفيصلي مع الحزم وأحد مع الاتفاق، وبعد غدٍ يلعب الوحدة مع الاتحاد، والشباب مع الرائد.