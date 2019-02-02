نادي الإمارات يشارك في مبادرة «نمشي معاً»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شارك نادي الإمارات برأس الخيمة، في فعالية نمشي معاً، التي تقدم حضورها الشيخ صقر بن سعود القاسمي والتي أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم في المناسبات والمبادرات المجتمعية.

وانضم للفعالية من النادي عدد من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين يتقدمهم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، وفاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة وتأتي المشاركة في إطار مساهمة النادي في الفعاليات المجتمعية.

كما ساهم المشاركون في إنجاح المبادرة التي انطلقت في جزيرة المرجان برأس الخيمة، ونظمتها دائرة التشريفات والضيافة بحكومة رأس الخيمة.