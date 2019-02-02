إيقاف لاعب مولودية الجزائر أربع سنوات

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلنت لجنة الانضباط للرابطة الجزائرية لكرة القدم معاقبة اللاعب هشام شريف الوزاني، لاعب وسط مولودية الجزائر بالإيقاف مدة أربع سنوات، بعد ثبوت تعاطيه منشطات، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ونشرت الرابطة (الاتحاد) على موقعها الرسمي محضر التحقيق مع اللاعب مساء أول من أمس بعد اكتشاف مادتي «بنزيلكغونين وميتيليرغونين» المحظورتين في عينة بوله في مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في المرحلة الـ18 من الدوري.

وجاء في قرار لجنة الانضباط «منع اللاعب من المشاركة في أي منافسة أو نشاط رياضي مدة أربع سنوات اعتباراً من 30 يناير 2019 وغرامة قدرها (1450 يورو)».

واعترف اللاعب أمام لجنة الانضباط بأنه «دخن الشيشة مع أصدقائه عشية اللقاء»، وأنه «لم يكن يعلم أن مواد محظورة كانت ضمن التبغ الذي دخنه».