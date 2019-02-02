الأهلي المصري يركب قطار التهديد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن النادي الأهلي المصري، رفضه التام لتأجيل أي مباراة بالدوري لأسباب لا تخصه، من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، لتزداد الأجواء تعقيداً بين اتحاد الكرة والأندية، ولا سيما بعد إعلان نادي بيراميدز، عدم خوض أي مباراة، إلا بعد لعب الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة من الدور الأول، وتضامن معه نادي الزمالك.

وأرسل الأهلي خطاباً إلى اتحاد الكرة المصري، يخطره بتمسكه بأداء مبارياته وفقاً للجدول المعلن رسمياً ومع نفس الأطراف من دون تعديل، وهدد أنه في حال تأجيل أية مباراة لأسباب لا تخص النادي، فإنه سيعتذر عن عدم المشاركة فيها.