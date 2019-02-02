موراتا بطل من ورق

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هناك نجوم في كرة القدم، سرعة صعودهم لسماء النجومية تكون صاروخية، وأحياناً أكبر كثيراً من معدل موهبتهم.. من هؤلاء اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، الذي تضاعفت قيمته السوقية مراراً من ريال مدريد إلى يوفنتوس ثم تشيلسي، وأخيراً إلى أتلتيكو مدريد.. رغم كونه لم يقدم شيئاً في مسيرته يتناسب مع صعود نجمه.

القيمة السوقية

2013

5 ملايين

2014

20 مليوناً

2016

36 مليوناً

2018

70 مليوناً

2019

55 مليوناً

115

منذ 2013، بداية صعود ألفارو موراتا من مدرسة كاستيا في ريال مدريد وحتى 2019، أنفقت عليه أندية يوفنتوس وتشلسي وأتلتيكو مدريد، ما يقترب من 115 مليون دولار، دون أن يحقق المأمول منه على مستوى الأرقام.

0.2

شارك موراتا في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي على موسمين مع تشلسي، سجل فيهم 16 هدفاً، بمعدل يقل عن النصف هدف لكل مباراة، وتحديداً 0.4 هدف لكل مباراة، وهو المعدل نفسه تقريباً مع يوفنتوس الإيطالي في موسمين قضاهما هناك.

2

ألفارو موراتا في مسيرته طوال 6 سنوات، ارتفع فيها سعره السوقي كثيراً، معدل تسديده على المرمى لا يتجاوز في المتوسط العام تسديدتين في كل مباراة، وهو متوسط عام أقل من متوسط تسديدات لاعبين في مراكز دفاعية في فرق تشلسي وريال مدريد ويوفنتوس.

1.1

موراتا من أقل المهاجمين في كسب المواجهات المباشرة مع المدافعين، ومعدل ربحه للمواجهات المباشرة مع المدافعين وجهاً لوجه، لا تتجاوز 1.1 تجاوز في كل مباراة.