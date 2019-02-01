عودة باوتيستا إلى «تنس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد نجم التنس الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق هذا الشهر على استاد السوق الحرة، ويشارك فيها ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم.

وتأتي مشاركة باوتيستا في تنس دبي عقب انطلاقته الناجحة في مستهل الموسم الجديد، وانتزاعه ألقاب عدة بطولات. وشهدت مسيرته خلال السنوات الأربع الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات، بما فيها تتويجه بكأس بطولات أوكلاند في 2016، وتشيناي في 2017، ومجدداً أوكلاند في 2018، عندما تغلب على جوان مارتن ديل بوترو في النهائي، والأهم من ذلك إطاحته بأسماء كبيرة مثل ستان فافرينكا، ونوفاك ديوكوفتش، قبل أن يُهزم بصعوبة أمام توماس بيرديتش.