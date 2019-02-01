سامر قلق على هوية الكرة الألمانية

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

حذر ماتياس سامر لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق أمس، من فقدان الكرة الألمانية هويتها.

وقال سامر في مؤتمر رياضي عقد بدوسلدورف: «دائماً ما تحتاج إلى هوية. ولدي الشعور بأن كرة القدم الألمانية فقدت هويتها. الآن نلعب لعبة اللحاق في المنتخب الوطني وعلى مستوى الأندية».

وقال سامر إن كرة القدم الألمانية دائماً ما كانت تتشكل «من خلال عقلية الفوز، وعدم الاستسلام»- والتي تحتاج إلى «طراز فردي خاص ولياقة بدنية». ورفض سامر، الشعار السابق «الفريق هو النجم»، لأن الأفراد هم من يشكلون فريقاً جيداً.

وقال: «هذا يحطم الجانب الفردي. الفرق الأفضل تتشكل من اللاعبين الفرديين الأفضل، لاعبي الفريق والقادة. يجب أن يكون لديك مزيج جيد». وأضاف سامر أن كرة القدم موجودة بموقع جيد بشكل عام، ولكنه أضاف: «لدينا الكثير من الإمكانات. في الاتحاد الألماني نحتاج إلى الخبرة». وودع المنتخب الألماني نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا من دور المجموعات، ولم يفز أي فريق ألماني بلقب دولي، منذ أن توج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في 2013.