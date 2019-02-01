محمد صلاح الوجه الإعلاني لـ«دي إتش إل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية على مستوى العالم حملة تسويقية بعنوان «شبكة التواصل الإنساني» بالتعاون مع النجم محمد صلاح، اللاعب الأفريقي الأفضل على مستوى العالم، الذي اختفى من على جميع صفحاته الشخصية يوم 23 يناير ليفاجئ الكثير من مشجعيه الذين يتابعونه بشغف على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التوعية بأهمية التواصل الإنساني إلى جانب التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

من جانبه، صرح نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «يهدف هذا التعاون إلى بناء علاقات إنسانية أقوى وتعزيز الترابط الإنساني؛ لأن أهم ما يميز رؤيتنا واستراتيجيتنا هو الشبكة الإنسانية التي تربط الملايين حول العالم، وقد وقع الاختيار على النجم محمد صلاح ليكون سفيراً لهذا الهدف النبيل».