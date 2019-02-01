كوالياريلا.. مخضرم يخطف الأضواء

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

ليس من السهل لأي مهاجم أن يحقق إنجازاً لافتاً في الدوري الإيطالي ذي الصبغة الدفاعية، وتزداد المهمة صعوبة كلما تقدم المهاجم في السن، وهذا ما يجعل من إنجاز المخضرم الإيطالي فابيو كوالياريلا نجم فابيو كوالياريلا، حدثاً فريداً استحق عليه أن يسيطر على الأضواء في أكثر دوريات العالم استخداماً للطرق الدفاعية.

24

بعد 24 عاماً تمكن المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 35 سنة أن يعادل الرقم القياسي الذي حققه الأرجنتيني الأسطوري غابريال باتيستوتا، الذي تمكن من التسجيل في 11 مباراة متتالية في البطولة الإيطالية، عندما كان لاعباً لسامبدوريا عام 1994.

9

لعب كوالياريلا لتسعة أندية منذ احترافه كرة القدم عام 1999، من أبرزها يوفنتوس وأودنيزي ونابولي، كما لعب مرتين لفريقه الحالي سامبدوريا، أولهما عام 2006، عندما قضى موسماً وحيداً مع الفريق.

108

في واحدة من الحالات النادرة جدا، أثبت كوالياريلا قدرته على الاحتفاظ بمعدل لياقي يمكنه من اللعب أساسياً رغم تقدمه في السن، وظهر ذلك عندما تمكن من لعب 108 مباريات مع فريقه الحالي سامبدوريا منذ العودة إليه موسم 2016، وهو أكبر عدد من المباريات لعبه مع فريق واحد حتى الآن.

27

تخلى عن الرقم 10 الذي ارتداه في عدة أندية، واختار الرقم 27 الذي كان يرتديه صديقه الراحل نيكولاس كالي الذي توفي عام 2001 في حادث سير، وكان كالي زميلاً لكوالياريلا منذ بداية مشوارهما معاً في أكاديمية تورينو.

5

في مقابلة صحفية عام 2017، كشف الإيطالي المخضرم عن السر الذي دفعه لمغادرة نادي نابولي سريعاً جداً وبعد موسم واحد رغم تألقه في صفوف الفريق، حيث أكد أن ذلك كان للحفاظ على سلامة أسرته بعد أن تعرضت الأسرة لملاحقة من معجب مجهول لفترة 5 أشهر متتالية فقرر مغادرة مدينة روما عائداً إلى تورينو.

النادي – الفترة – عدد المباريات - عدد الأهداف

تورينو – 1999 – 2002 – 31 - 7

فيورنتينا – 2002 – 2003 - 12 – 1

شيلتي – 2003 – 2004 – 43 – 19

أسكولي – 2005 – 2006 – 32 – 3

سامبدوريا – 2006 – 2007 – 35 – 13

أودينيزي – 2007 – 2009 – 73 – 25

نابولي – 2009 – 2010 – 34 – 11

يوفنتوس – 2010 – 2014 – 84 – 23

تورينو – 2014 – 2016 - 50 – 18

سامبدوريا – 2016 حتى الآن – 108 – 50