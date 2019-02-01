كوتينيو يفتح صفحة جديدة مع برشلونة

المصدر: مدريد - د ب أ

استعاد البرازيلي فيليب كوتينيو صانع لعب برشلونة ثقته بنفسه قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام ضيفه فالنسيا غداً على ملعب كامب نو في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يصل كوتينيو إلى قمة مستواه بعد منذ انتقاله لصفوف برشلونة قادماً من ليفربول الإنجليزي في يناير 2017، مما عرضه لانتقادات الجماهير ووسائل الإعلام، لكنه سجل هدفين خلال الفوز الساحق لبرشلونة على اشبيلية 6 /‏‏1 أول من أمس في إياب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

وأعطى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة إلى كوتينيو لتنفيذ ضربة جزاء. وقال كوتينيو «حاولت كل شيء في الأسابيع الأخيرة لكن دون جدوى، ليو شجعني على تنفيذ ضربة الجزاء وهو ما ساعدني على استعادة ثقتي».