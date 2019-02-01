أول خسارة للبنزرتي التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

تلقى أول من أمس، النادي البنزرتي التونسي، أول خسارة له في الموسم، وكانت أمام ضيفه الملعب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار الدور السادس عشر للكأس، وقد أنهى البنزرتي مرحلة ذهاب بطولة الدوري دون أي هزيمة، تماماً مثل النادي الصفاقسي.

وكانت التوقعات قد رجحت ترشح النادي البنزرتي، لكن مقابلات الكأس لا تقبل بالتكهنات، حيث فاز الملعب التونسي بهدف دون رد، سجله المصري محمدا سليم، الذي أقحمه المدرب المكشر، مكان الكاميروني اوباسي بارسي.

واكتفى مدرب النادي البنزرتي، منتصر الوحيشي بالقول، إنه لم يعرف فريقه خلال هذه المواجهة، وأنه لا يمكنه تقييمه فورياً، فإن مدرب الملعب التونسي محمد المكشر، قد أكد على انضباط لاعبيه، الذين طبقوا التوصيات كما يجب، كما أنهم تحلوا بروح قتالية عالية.