أسرة مارسيلو تفتقد عائلة رونالدو

المصدر: روما - وكالات

أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو، الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر السلبي الذي تركه انتقال كريستيانو رونالدو في زوجها وفي العائلة ككل. وفي لقاء مع صحيفة «توتوسبورت»، أشعلت كلاريس ألفيس، زوجة مارسيلو، الإشاعات المحيطة بمارسيلو، وإمكانية انتقاله ليوفنتوس للعب بجوار رونالدو.

وحول موضوع انتقال رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، قالت ألفيس: «وداع كريستيانو رونالدو كان محزناً بالنسبة لنا». وأضافت: «كنا نقضي الوقت مع عائلة رونالدو، أعرف والدته جيداً، وكذلك الرائعة جورجينا (خطيبة رونالدو).