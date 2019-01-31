إنجاز جديد لراشد الظاهري في «الكارتينغ»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تابع نجم سباقات الكارتينغ البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، البالغ 10 سنوات، مسيرة التفوّق والحلول في المراكز الأولى، حيث أصبح أول إماراتي يصل إلى المنصة العالمية لسباقات الكارتينغ (WSK) المرموقة. ورفع راشد الظاهري علم الدولة احتفالاً بفوزه، حيث نجح البطل الإماراتي في حصد المركز الثالث عن جدارة في أول سباق له مع فريق بارولين كارت في فئة الميني لعام 2019. أظهر راشد مهارة رائعة ، واستطاع اجتياز سبعة سائقين خلال السباق ليحصد المركز الثالث على منصة التتويج بكل جدارة.