شرطة دبي تكرّم المتفوّقات رياضياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، صاحبات الإنجازات الرياضية من العنصر النسائي ضمن منتخبات شرطة دبي.

وأثنى العميد شهيل، خلال حفل التكريم، على الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لخلق بيئة رياضية تنافسية على مستوى كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحيث أصبحت بطولات شرطة دبي الرياضية منبعاً للمواهب الرياضية. وأشاد شهيل بالعناصر النسائية على ما حققنه من نتائج متميزة في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وبطولة الألعاب الحكومية .