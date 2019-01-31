المريخ ضيفاً على المولودية في كأس زايد للأندية الأبطال

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

يحل فريق المريخ السوداني اليوم، ضيفاً على فريق مولودية الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ويعمل فريق المريخ على العودة بنتيجة جيدة من الجزائر، تسهل من مهمته في مباراة الإياب بأم درمان، ورغم الغياب الكبير في صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابة وأسباب أخري إدارية، أكد المدير الفني للفريق التونسي يامن الزلفاني اكتمال جاهزية الفريق لمواجهة اليوم، مبدياً تفاؤله وثقته بإمكانيات وقدرات اللاعبين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

من ناحية أخرى وصلت المفاوضات بين نادي المريخ والجيش النيجري بشأن مجيد سومانا إلى طريق مسدود. وقال وكيل أعماله، إن نادي المريخ أرسل تهديداً طالب فيه بضرورة عودة سومانا في وقت لا يتجاوز الـ«48» ساعة، وأية خطوة غير ذلك سيقدّم النادي شكوى ضد اللاعب. وأكد وكيل اللاعب أنه لم يتم تسليم مبلغ 40 ألف دولار لنادي الجيش منذ انتقال سومانا إلى المريخ.