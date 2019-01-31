«الألعاب الحكومية» ترفع أعلام التحدي

المصدر: دبي - وام

وجهت اللجنة المنظمة لمسابقة «الألعاب الحكومية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، دعوات المشاركة لمديري العموم للجهات الحكومية المحلية والاتحادية لحضها على ترشيح فرقهم للمشاركة رسمياً في النسخة الثانية من المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وحفزت اللجنة المنظمة الجهات الحكومية على تنصيب الأعلام الرسمية لفرقها في حديقة الأعلام الخاصة بالألعاب الحكومية 2019 على شاطئ «كايت بيتش» بدبي، للإعلان عن قبولهم خوض التحدي والدخول في المسابقة التنافسية، التي تشهد خوض سلسلة من التحديات الذهنية والبدنية عبر مسارٍ حافل بالحواجز والمنافسات الشيقة. وعقب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من الألعاب الحكومية العام الماضي، تعود مرة أخرى في نسختها الثانية خلال الفترة من 3-6 أبريل على شاطئ «كايت بيتش» تحت شعار «فريق واحد هدف واحد».