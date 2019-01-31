اجتماع تنسيقي لـ «عربية السيدات 2020»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ورئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مديرة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعدد من مديري وأعضاء اللجان التنظيمية، عقدت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أمس، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اجتماعها التنسيقي الأول، بهدف بحث التحضيرات الأولية لانطلاق الدورة الخامسة من الحدث 2020.

وتطرق الاجتماع الذي إلى الكشف عن التشكيل الجديد للهيكل التنظيمي، وبحث ومناقشة أهم النقاط الأساسية للدورة المقبلة.

واستعرضت ندى عسكر النقبي أهم المنجزات، التي حققتها «عربية السيدات» في دورتها الرابعة، حيث تم اعتماد 9 ألعاب للدورة المقبلة، كما تطرقت النقبي إلى توضيح المعايير ، التي تم اعتمادها خلال الدورة.