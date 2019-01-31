شارابوفا تنسحب من بطولة سان بطرسبورغ

المصدر: سان بطرسبورغ - وكالات

قررت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أمس، الانسحاب من دورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية في كرة المضرب بسبب إصابة في كتفها اليمنى، بحسب ما أعلن المنظمون قبل مباراتها في الدور الثاني أمام مواطنتها داريا كاساتكينا.

وتعاني شارابوفا (31 عاماً) لاستعادة مستواها منذ عودتها إلى المنافسات عام 2017 بعد إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات.

وكانت شارابوفا، التي خرجت من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع قبل الماضي، استهلت مشوارها في سان بطرسبورغ بالفوز على الأسترالية داريا غافريلوفا.

وقالت شارابوفا، عقب فوزها على غافريلوفا: «أعمل بجد منذ أشهر من أجل التعافي (من إصابة في كتفي) ولكن دون نجاح حتى الآن»، مضيفةً: «لا يزال أمامي الكثير من العمل».