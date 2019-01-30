شكوك بشأن مستقبل كومباني مع سيتي

المصدر: لندن - وكالات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أمس، إن القائد فينسنت كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة ليضمن عقداً جديداً رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الإنجليزي. وقال غوارديولا، إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله. وقال غوارديولا: إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية. وتابع « هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم. يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع».