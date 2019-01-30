دبا الحصن يكرّم المتميزين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظمت لجنة الثقافة المجتمعية بنادي دبا الحصن، بالتعاون مع اللجنة الرياضية بالنادي، حفل التميّز في دورته الثالثة لتكريم أفضل الفرق والمدربين والإداريين واللاعبين والعاملين المتميزين رياضياً، وهذا في إطار المبادرات الرامية للتميّز والتفوّق الرياضي والثقافي والإداري بنادي دبا الحصن . وتم تكريم فريق تحت 18 سنة لكرة القدم بعد حصوله على لقب أفضل فريق جماعي، كما تم تكريم روي دانيل ماشادو مدرب فريق كرة الصالات بعد اختياره أفضل مدرب بالنادي، وجاءت جائزة أفضل إداري من نصيب أحمد محمد خدوم.