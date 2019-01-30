لقاء للتسامح في «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حرص أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على لقاء موظفي النادي والعاملين في الأقسام في مبادرة مؤسسية مع بداية عام التسامح 2019 ترسيخاً لمفهوم العمل بروح الفريق الواحد ، وحضر اللقاء علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة مدير الدعم المؤسسي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ، وأشاد بن مسحار بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة، والتي لم تأل جهدا في توفير البيئة المناسبة للإبداع في كافة المجالات، الأمر الذي أوصل رياضتنا إلى تبوؤ مكانة عالمية مرموقة، وثمن بن مسحار الدور الواضح والتشجيع المستمر من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في تطوير الخطط والأنشطة الخاصة بالنادي.