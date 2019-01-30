بطولة حاكم الشارقة لقفز الحواجز اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وهي الفئة الأرفع مستوى في البطولات الدولية لرياضة قفز الحواجز، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحظى برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.‬‬‬‬

وتأتي البطولة في نسختها الثانية، وكانت الأولى في العام الماضي 2018، وتحتفظ بتميّزها كأول بطولة من فئة الخمس نجوم تقام منافساتها على ميدان مغطى على المستوى العربي والشرق أوسطي.