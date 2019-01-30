أكبر استعراض رياضي في افتتاح الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار العالم بأسره، مساء يوم 14 مارس المقبل، نحو العاصمة أبوظبي، حيث توصل الإمارات رسالتها الإنسانية في التضامن لكل العالم، ممثلاً بافتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في مدينة زايد الرياضية، بحضور كبار الشخصيات في الدولة وخارجها، وفي وسط تشجيع لجماهير يُتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 40 ألف متفرج، يشهد استعراض أكبر مسيرة للرياضيين في تاريخ الأولمبياد ، والذين يصل عددهم إلى 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، وقال خلفان محمد المزروعي المدير العالم للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: نعمل معاً في الفريق لمساهمة ودعم شركائنا الاستراتيجيين للإعداد بشكل كامل لهذا الحدث، ويتمحور اهتمامنا في تقديم تجربة متكاملـة ومميـزة للرياضيين.