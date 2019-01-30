دورة لمدربي السباحة في «أطفال الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمدربي السباحة دورة تدريبية استهدفت مدربي ومدربات السباحة في المراكز، قدمها الدكتور سلام محمد الخطاط، مشرف عام النشاط الرياضي في المراكز، على مدى ثلاثة أيام خلال شهر يناير الجاري بمركز الطفل في حلوان.

هدفت الدورة إلى تطوير الكفاءات المهنية لمدربي السباحة العاملين في أطفال الشارقة، والسعي نحو توحيد أساليب العمل في المسابح والبرامج التدريبية لنشاط السباحة، إلى جانب استحداث منهج تعليمي موحّد لتعليم السباحة في المراكز، وتطوير أساليب تقييم عمل المدربين من خلال الإنجاز، وكذلك مساعدتهم على تطوير الأنشطة والبرامج الرياضية للارتقاء بمستوى مهارات الأطفال.