مدرب إيطالي «ينطح» منافسه

المصدر: روما - وكالات

عاقب الاتحاد الإيطالي ، جيانكارلو فافارين، مدرب فريق لوكيزي المنافس في الدرجة الثالثة بالإيقاف خمسة أشهر، بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس. وأظهرت لقطات للمباراة، المدرب الإيطالي حليق الرأس ينطح جايتانو مانشينو مساعد مدرب فريق أليساندريا المنافس في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 الأحد الماضي. وفقد مانشينو توازنه وسقط على الأرض من قوة الضربة بالرأس التي وجهها له فافارين. وقالت لجنة الانضباط في الدرجة الثالثة في بيان « إن فافارين دعا لاعبيه إلى كسر أقدام لاعبي الفريق المنافس ،وسدد ضربة برأسه لمساعد مدرب أليساندريا ».