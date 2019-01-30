الترجي يلاقي «أورلاندو» السبت

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

يغادر اليوم الترجي التونسي إلى جنوب أفريقيا، حيث يلاقي يوم السبت المقبل أورلاندو بايريتس بجوهانسبرغ لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وسوف يغادر الفريق على دفعتين، لمشكلة متعلقة بحجوزات الطيران. وسيفتقد الترجي في اللقاء خليل شمام والهوني بداعي الإصابة. وقد أمكن للجهاز الفني للترجي جمع معلومات كافية عن خصمه الذي أطاح في الجولة الماضية بحوريا كوناكري الغيني من خلال فوزه عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي مباراة محلية جرت يوم السبت الماضي غادر أورلاندو بايريتس منافسات كأس جنوب أفريقيا بالخسارة من بلاك ليوباردس.