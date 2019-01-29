جافيريا يبدأ رحلة الإنجازات مع «فريق الإمارات»

المصدر: بيونس آيرس - البيان الرياضي

بدأ فيرناندو جافيريا رحلة الإنجازات مع فريق الإمارات للدراجات، بعد أن حقق الفوز في أول سباق له مع الفريق، وذلك في المرحلة الأولى من جولة سان خوان 2019 في الأرجنتين، والتي امتدت على مسافة 159.1 كم من سان خوان إلى بوسيتو، تمكن جافيريا في نهايتها من تجاوز عدد من ألمع الدراجين العالميين، ليحتل الصدارة متقدماً على ماتيو مالوتشيللي (فريق كايا رورال-سيجوروس )، متوّجاً بذلك الجهد الجماعي لدراجي فريق الإمارات بمن فيهم سيموني كونسوني، الذي ساعد جافيريا في الوصول إلى موقع ممتاز للانطلاق في سباق السرعة النهائي، وتحقيق فوزه الخامس والثلاثين في مسيرته كدراج محترف.