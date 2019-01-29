«غينيس» توثّق «جبل جيس» أطول مسار هوائي انزلاقي في العالم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أصبح جبل جيس في رأس الخيمة، الذي يعتبر أعلى قمة في الدولة، موطناً لمرفق جبل جيس فلايت، أطول مسار هوائي انزلاقي في العالم، كما أكدت ذلك شهادة اعتماد رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

والمسار الانزلاقي يبلغ طوله 2.82 كلم، رسخ بالفعل من مكانته كمرفق جذب سياحي مهم، وتم تسميته كمعلم رائد للجذب السياحي في الشرق الأوسط عند توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2018، وتم تصميمه وبناؤه من جانب شركة «توروفيردي» بالشراكة مع هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، ويمنح المسار الباحثين عن الإثارة أن ينزلقوا في الهواء بسرعة تصل إلى 150 كم /‏ ساعة على ارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر .