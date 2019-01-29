السرية تزيد الجدل بشأن إصابة نيمار

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، أمس، أن نادي باريس سان جيرمان، فرض حالة من السرية على الإصابة التي تعرض لها نجمه نيمار ، حيث بات محظوراً على الجميع داخل النادي الباريسي، التحدث عن الوضع الصحي للاعب.

ووصل طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة الوضع الصحي لنيمار في ظل الشكوك والغموض الكبير الذي يكتنف طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم البرازيل. وأثارت معاناة نيمار من إصابة في مشط القدم، حالة من القلق الشديد داخل سان جيرمان، كون هذه الإصابة هي نفسها التي أبعدت النجم الكبير عن الملاعب لبضعة أشهر في 2018.