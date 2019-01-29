مدرب الشرطة السوداني يتعرّض للضرب والإقالة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تعرّض المدير الفني لفريق الشرطة القضارف محمد الطيب للضرب من مدير الكرة بالنادي بعد نهاية مباراة الفريق أمام فريق ودهاشم سنار ضمن مباريات الدوري السوداني، بعد مشاجرة عنيفة بين الطرفين.

وبدأت الأحداث بعد إعلان مدير الكرة للاعبين تحرك حافلة البعثة في وقت مبكر من مدينة سنار متجهة إلى مدينة القضارف، الأمر الذي وجد اعتراضاً صريحاً من المدرب محمد الطيب الذي عاتب مدير الكرة لعدم مشاورته في أمر سفر الفريق، ليحتد الجانبان ويقوم مدير الكرة بـضرب المدرب، ليتدخل رئيس البعثة ويفض الاشتباك.

وقرر مجلس إدارة نادي الشرطة القضارف إقالة محمد الطيب وتكليف رفعت عثمان بقيادة الفريق. من ناحية أخرى رفض الاتحاد السوداني إصدار بطاقة مؤقتة للاعب المريخ السماني الصاوي بعد مطالبة النادي بذلك ، وردت لجنة أوضاع اللاعبين بأن ذلك ليس ضمن اختصاصاتها.