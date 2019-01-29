«كهرباء دبي» راعياً رسمياً لسيدات طائرة الوصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق سيدات الوصل للكرة الطائرة، عن إبرام عقد رعاية استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تصبح بموجبه الهيئة الراعي الرسمي لفريق سيدات الطائرة ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي الرياضي، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو الاتحاد العربي ومديرة الكرة الطائرة بنادي الوصل، وسامية شاهين مسؤولة التسويق بفريق سيدات الوصل.

وثمنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مديرة فريق سيدات الوصل للكرة الطائرة توقيع عقد رعاية فريق سيدات الطائرة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدة أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع رؤية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل بأن يكون النادي رائداً على جميع المستويات.