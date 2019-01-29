فيرغسون: ميسي أفضل من مارادونا

المصدر: لندن - وكالات

كشف المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون، عن رأيه بشأن أفضل لاعب في التاريخ، مقارناً بين أسطورتي الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

وقال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد: «ميسي الأفضل، والسبب في ذلك أن مسيرة مارادونا دامت لسنوات قليلة للغاية، ميسي استمر لسنوات طويلة متربعاً على عرش الأفضل، وهو لا يزال في قمة عطائه منذ سنوات، بينما انحصرت إنجازات مارادونا على فترة زمنية قصيرة». وسبق لمارادونا أن قاد بلاده لإحراز كأس العالم سنة 1986، بينما فشل ميسي في تحقيق أي إنجاز مع منتخب التانغو.