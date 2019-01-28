يوم رياضي في مراكز هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية، فرع المزهر، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع اللجنة الرياضية النسائية في الدائرة، فعالية «اليوم الرياضي المفتوح» في حديقة المشرف بدبي، وذلك ضمن الخطط الدراسية المتكاملة وفعالياتها الرياضية للموسم الدراسي للعام الجديد في ظلال عام التسامح.

وقالت حمدة المهيري، مديرة إدارة المراكز، نهدف من خلال هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع الترفيه والفائدة، إلى تعزيز التواصل بين المتعاملين الداخليين للمراكز، والحرص على سعادتهم وبث روح التعاون والمنافسة والإخاء، وتنمية قيم التسامح بين دارسات المركز من خلال المسابقات والأنشطة المتنوعة.