المرزوقي وإبراهيم يتوجان في «أبوظبي لصيد الأسماك»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجلت الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، نجاحاً كبيراً وبارزاً في اليوم الختامي للبطولة، والذي نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبمشاركة كبيرة، بلغت 180 قارباً وزورقاً، شاركوا في هذه النسخة، وحصد لقب السمكة الأثقل في فئة الكنعد، عبد الفتاح المرزوقي، في حين سجل في فئة السكل، المركز الأول إبراهيم محمد المرزوقي، وتوج الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجموعة الطيار، راعي الحدث والبطولة، وعبد السلام فيروز مستشار التسويق في النادي.