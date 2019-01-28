طيران الإمارات تتألق في أستراليا المفتوحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بلغ كرنفال البطولة الأسترالية المفتوحة ذروته أول من أمس بلقاء العديد من المشاهير وأعضاء سكاي واردز وكبار الشخصيات في جناح ضيافة طيران الإمارات. وتغلبت نعومي أوساكا، على بترا كفيتوفا ضمن نهائي منافسات السيدات.

وتتمحور فعاليات طيران الإمارات خلال البطولة الأسترالية المفتوحة على إبراز خدماتها ومنتجاتها المتفوقة التي أهلتها للفوز بأرفع الجوائز العالمية. وتحتفل طيران الإمارات هذا العام بمرور خمس سنوات على شراكتها مع تنس أستراليا. وبالإضافة إلى البطولة الأسترالية ، تعد الناقلة شريكاً لبطولات تنس راقية منها بطولات غراند سلام.