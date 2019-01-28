برنامج تدريبي من أجل أندية رياضية صديقة للطفل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس دبي الرياضي، برنامجاً تدريبياً لإعداد اختصاصيين في التعامل مع الأطفال في الأندية الرياضية في دبي، وذلك في إطار التعاون بين الجهتين، للوصول إلى أندية رياضية صديقة للأطفال. ويسعى الطرفان إلى تطوير بيئات أمنة للأطفال، لممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، بما يسهم في بناء شخصيات الأطفال، وبناء قدراتهم الجسدية والنفسية.ويأتي البرنامج التدريبي، بعد ترشيح مجلس دبي الرياضي، لعدد من الموظفين في الأندية والمؤسسات الرياضية، للإشراف بشكل مباشر على حماية الأطفال.

وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إلى أهمية هذا البرنامج، كخطوة أساسية للوصول إلى أندية رياضية صديقة للطفل، مبيناً أن قانون حقوق الطفل «وديمة»، أكد على أهمية وجود اختصاصيين في التعامل مع الأطفال، والإشراف عليهم في مختلف المراكز والأندية.