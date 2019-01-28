المريخ إلى الجزائر لمواجهة المولودية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

غادرت الخرطوم فجر أمس، بعثة فريق المريخ السوداني، متوجهة إلى الجزائر، لأداء مباراة الذهاب أمام مولودية في دور الثمانية كأس زايد للأندية الأبطال يوم 31 الجاري بالعاصمة الجزائر.

وعلى ذات الصعيد، قال عبد الرحيم بدر الدين رئيس بعثة المريخ: إن كافة الترتيبات قد اكتملت، حيث تتكون البعثة من رئيس البعثة والجهاز الفني، ، إضافة إلى 19 لاعباً.

من ناحية أخرى، استجاب محمد أحمد بشير (بشه)، قائد فريق الهلال، للضغوط الكبيرة التي حاصرته عقب قراره المفاجئ بالاعتزال ، معلناً أمس تراجعه عن القرار، وعاد اللاعب للظهور في تدريبات الفريق، وكان نجوم الفريق قد لعبوا دوراً مؤثراً في تراجع بشه عن الاعتزال.