السعدي يتسلم جائزة «الوفد» لأفضل إعلامي عربي

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أعرب يعقوب السعدي الإعلامي بقنوات أبوظبي الرياضية، عن سعادته البالغة بالفوز بجائزة أفضل إعلامي عربي، في استفتاء حزب الوفد المصري، والذي شارك فيه أكثر من مليون قارئ ونخبة من الرياضيين والمسؤولين المصريين والعرب.

وكان حزب الوفد المصري، قد احتفى أول من أمس، بقناة أبوظبي الرياضية، ومذيعها اللامع يعقوب السعدي، في احتفالية نظمها الحزب بمقره في القاهرة، وتم خلالها تكريم الأفضل على مستوى الرياضة والإعلام الرياضي، والذين اختارهم المشاركون في استفتاء صحيفة الوفد، من خلال استطلاع يعد الأكبر في مصر والمنطقة، والذي جرى عبر البوابة الإلكترونية، بمشاركة القراء والعديد من الرياضيين والمدربين والنقاد.

وأسفر استفتاء الأفضل رياضياً في 2018، عن فوز الزميل يعقوب السعدي بلقب أفضل إعلامي عربي، كما حصل الإعلامي أحمد شوبير على لقب أفضل إعلامي رياضي مصري، ونال الإعلامي خالد لطيف أفضل مقدم استوديو تحليلي للرياضة، وعلى هامش الحفل، تم تكريم الإعلامي الراحل محمد السباعي والراحل أيمن مصطفى، إضافة إلى تكريم خاص للإعلامي الرياضي فهمي عمر. جرت الاحتفالية بحضور عدد كبير من رموز الرياضة في مصر والوطن العربي وكوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.