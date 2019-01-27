حمدان بن محمد يلتقي نجوم ليفربول

المصدر: دبي - خالد المهيري

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، خلال معسكرهم القصير في دبي.

ونشر الحساب الرسمي لإسطبلات «F3» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة تجمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بلاعبي «الريدز»، حيث قاموا بإهداء سموه قميص النادي.

وكان فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب ونجومه الكبار على رأسهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، قد أقاموا معسكراً تدريبياً قصيراً في دانة الدنيا، مستغلين الفترة الكبيرة حتى مباراته المقبلة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز فجر الخميس المقبل.