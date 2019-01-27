دياز يتولى تدريب بيراميدز

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز المصري، عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز، خلفاً للتوأم حسام حسن، الذي أقيل بعد التعادل الأخير مع الزمالك بنتيجة (3-3) في لقاء مؤجل بالدوري.

وكان المدرب الأرجنتيني على مقربة من تدريب النادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري، لكن المفاوضات فشلت بسبب تمسك دياز بوجود 8 مساعدين في جهازه المعاون، وهو الشرط الذي وافق عليه مالك نادي بيراميدز، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: إن فريق عمل دياز مكون من 8 أعضاء.