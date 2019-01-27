أوساكا.. أكثر من عصفور بحجر

المصدر: ملبورن - د ب أ

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، إثر تغلبها أمس على التشيكية بترا كفيتوفا في المباراة النهائية للبطولة.

وأحرزت أوساكا بذلك اللقب الثاني في سجل مشاركاتها ببطولات «غراند سلام»، كما حسمت صعودها إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

وباتت أوساكا (21 عاماً) أول لاعبة تتوج باللقب في بطولتي «غراند سلام» متتاليتين، بعد الأمريكية سيرينا وليامز في عام 2015، حيث أحرزت أوساكا لقب (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات «غراند سلام» للموسم الماضي، عندما فازت على سيرينا في نهائي البطولة.