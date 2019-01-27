بطولة الفجيرة للشطرنج تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة العالم للقدرة لوضع مسائل الشطرنج - جولة الإمارات (الفجيرة 2019) والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج وتستمر يومين، بفندق نوفوتيل الفجيرة، والذي سيستضيف أيضاً بطولة الشطرنج الخاطف.

وسيشارك في البطولتين 230 لاعباً من بينهم نخبة أبطال الإمارات والعالم، أبرزهم بطل العالم الحالي على رأسهم البولندي بيوتي ماليزيا وهوأستاذ دولي كبير في حل مسائل الشطرنج، والذي فاز بالمركز الأول عالمياً لـ7 سنوات خلال الفترة الماضية، ما يجعله أبرز أساطير العالم شطرنجياً في حل المسائل. وكذلك البطل السابق الروسي اندريه سلفانوف والذي يعد من كبار الشطرنجيين العالميين وثلاثة أساتذة آخرون من روسيا من نخبة الأبطال العالميين فضلاً عن لاعبين مميزين من مختلف دول العالم.

وسيحضر البطولة نائب رئيس الاتحاد الدولي الصربي مورجان فوسوفيتش. بدوره أكد الدكتور عبدالله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة اكتمال الاستعدادات والترتيبات التنظيمية بحيث يتم إقامة بطولة رفيعة المستوى تزامناً مع الاعتماد الذي حصلت عليه كبطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وتندرج ضمن أجندته السنوية لتكون أول بطولة في الشرق الأوسط والوطن العربي تنال التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج.