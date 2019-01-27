تنسيق بين الأفريقي والإسماعيلي

أكد مجدي الخليفي نائب رئيس النادي الأفريقي التونسي أن فريقه نسق مع الإسماعيلي المصري لاستئناف القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» القاضي بإقصاء الفريق المصري من مسابقة دوري الأبطال، بسبب الأحداث التي جدت خلال مقابلته أمام النادي الأفريقي ، وحذف النقاط التي حصلت عليها الفرق التي تبارت مع الإسماعيلي ومنها النادي الأفريقي الفائز عليه بنتيجة ( 2- 1). وأكد خبير في القانون الرياضي أن الاستئناف سيعطي أُكله، حيث ستقتصر العقوبة على غرامة ماليه ، ليحتفظ الأفريقي بنقاطه الثلاث ويحافظ على حظوظه كاملة للترشح إلى الدور المقبل.

Ⅶ تونس- صالح قادري