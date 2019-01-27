سوداكال يطالب المريخ بمليون دولار

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

فجر آدم سوداكال مرشح الرئاسة السابق بنادي المريخ السوداني مفاجأة كبرى بمطالبته مجلس المريخ الحالي، بضرورة سداد ديونه على نادي المريخ أو جدولتها، وقدم سوداكال كشفاً بديونه على المريخ موضحاً أنها فاقت مليون دولار.

من جهة أخرى قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إنه بعث خطابات لكل الاتحادات الوطنية ومنها الاتحاد السوداني لكرة القدم، به قرار يطالب فيه بإرسال قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من يونيو القادم بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن انطلاقة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكنفدرالية في الأول من أغسطس المقبل على أن ينتهي الموسم في مايو القادم.

وأشارت اللجنة الفنية بالكاف إلى تراجع نقاط أندية السودان في البطولات الأفريقية الشيء الذي يؤكد عدم إمكانية مشاركة السودان بأربعة فرق في البطولات الأفريقية خلال المواسم القادمة. يذكر أن الهلال كان قد تأهل لدوري المجموعات من بطولة الكنفدرالية بعد فوزه على سبور الرواندي.