«الكالشيو» صراع ثلاثي على قمة الهدافين

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اشتعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي تنطلق جولته الـ21 اليوم بثلاثة لقاءات، وتستكمل غداً بـ6 مباريات لتختتم بعد غدٍ بمباراة وحيدة، ويتنافس على لقب هداف الـ«سيري آ» 3 نجوم هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، والكولومبي دوفان زاباتا.

رونالدو

المشاركات

19

الأهداف

14

تمريرات مفتاحية

5

بطاقات صفراء

2

معدل التسديد

6.7

دقة التمرير

85.8

التقييم العام

7.6

استخلاص الكرات

0.3

كوالياريلا

النادي

سامبدوريا

عدد المشاركات

19

عدد الأهداف

14

تمريرات مفتاحية

5

إنذارات

1

معدل التسديد

3.3

دقة التمرير

69.7

التقييم العام

7.21

استخلاص الكرات

0.6

زاباتا

النادي:

أتلانتا

المشاركات

15

الأهداف

14

تمريرات مفتاحية

3

إنذارات

3

معدل التسديد

3.2

دقة التمرير

77.6

التقييم العام

7.3

استخلاص

0.2

02

دوفان زاباتا هو أكثر هدافي الدوري الإيطالي حالياً تعرضاً للأخطاء الشخصية، ومعدل ارتكاب الأخطاء ضده 0.2 خطأ في كل مباراة، مقابل 1.7 خطأ في كل مباراة ضد كوالياريلا و1.6 خطأ في كل مباراة ضد رونالدو.

32.5

يتفوّق رونالدو في معدل التمرير في المباراة الواحدة على المنافسين كوالياريلا وزاباتا، حيث يبلغ معدل تمريراته 32.5 تمريرة في كل مباراة، مقابل 22.6 تمريرة لهداف سامبدوريا، و18.1 لنجم أتلانتا.

رونالدو هو الأكثر لعباً للعرضيات في المباراة الواحدة، ويبلغ معدله 0.4 عرضية لكل مباراة، مقابل 0.3 لزاباتا، و0.2 لكوالياريلا.