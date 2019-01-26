البرتغال تهدد رونالدو بتجريده من الأوسمة الشرفية

أشارت الصحافة البرتغالية إلى إمكانية سحب الأوسمة الشرفية التي نالها لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، في البرتغال بعد إدانته بالتهرب الضريبي في إسبانيا. ومنح رونالدو سابقاً وسام «إنفانتي دون هنريكي» عام 2014 وهو الأرفع شأناً في البلاد، ووسام «الشرف» في عام 2016. وأكدت بعض الصحف أن هذين الوسامين لا يتوافقان مع السلوك غير النموذجي لرونالدو، كما أن لائحة «الأوسمة الشرفية» في البرتغال تنص على إمكانية التجريد من الأوسمة إذا صدر بحق حامليها حكم بالسجن يتجاوز ثلاث سنوات، وهو ما لا ينطبق على حالة النجم البرتغالي، إلا أنه يخرق معايير أخرى ضمن قواعد منح تلك الأوسمة. ووقع صاروخ ماديرا على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهراً، مع وقف التنفيذ، إضافة لغرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو ألزمته المحكمة بدفعها على خلفية تهربه من دفع 5.7 ملايين يورو لوزارة المالية الإسبانية في الفترة ما بين عامي 2010 و2014. لشبونة | وكالات

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