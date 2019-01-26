«الملكي» يطيح «الشياطين الحمر» من عرش الأعلى دخلاً

تربع ريال مدريد «الملكي» على عرش صدارة الأندية الأعلى دخلاً في العالم، وذلك في التقرير السنوي لأغنى أندية العالم لكرة القدم، الذي كشفت عنه رابطة «ديلويت» العالمية، ليزيح مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر». وتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى دخلاً في العالم برصيد 750.9 مليون يورو، وتلاه غريمه التقليدي برشلونة، في المركز الثاني برصيد 690.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 42 مليون يورو عن العام السابق.

وشهدت القائمة تراجع فريق مانشستر يونايتد الذي تصدر في عام 2017 بإجمالي أرباح بلغ 676.3 مليون يورو، وحل بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع، و مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، في المركز الخامس وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السادس.

ودخل 13 نادياً من الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة «ديلويت» لأفضل 30 نادياً، منها 6 في ترتيب العشرة الأوائل.عواصم - وكالات